Rubano ostie e una candela rossa in chiesa: l’ombra dei riti satanici

Trafugati da una chiesa il calice che conteneva le ostie per la celebrazione eucaristica e una candela rossa. Potrebbero essere usati per una messa nera.

I ladri si sono introdotti nel luogo sacro e hanno scassinato il tabernacolo. Gli investigatori hanno aperto l’indagine per risalire agli autori del gesto sacrilego.

Brutta sorpresa per un parroco di Firenze. Il sacerdote ha scoperto che dalla chiesa era stata sottratta una pisside contenente diverse ostie consacrate. È successo nella chiesa di San Giovanni Battista, in viale Pieraccini, nella zona di Careggi.

Rubato anche un cero rosso: serviva per la messa nera?

Il parroco, riferisce La Nazione, ha subito allertato le forze dell’ordine quando si è accorto di cosa fosse accaduto. Oltre alle ostie è stata rubata anche una candela rossa. La polizia sta indagando per riuscire a identificare i ladri. Tra le ipotesi al vaglio spunta anche la pista del satanismo: le ostie potrebbero essere state rubate per essere utilizzate nel corso di messe nere.

Il furto potrebbe essere stato effettuato nella mattinata di ieri, nell’orario in cui la chiesa è aperta al pubblico. I ladri hanno manomesso il tabernacolo, forzandolo per impossessarsi del calice che al suo interno custodiva le ostie per la celebrazione della messa. A spingere gli inquirenti verso la pista satanista è stato il fatto che tra la refurtiva ci fosse anche il cero di colore rosso.