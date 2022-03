Cina, precipita un aereo di linea con 132 passeggeri:«Forse si è disintegrato» [VIDEO]

Il volo si è schiantato nei pressi di Wuzhou, stava andando da Kunming a Guangzhou

Dramma in Cina, dove un aereo di linea, il Boeing 737 di China Eastern che trasportava 132 passeggeri (123 più i nove membri della crew), ha finito per schiantarsi nel Guangxi, provincia meridionale. Dagli ultimi rilievi, come riporta il Global Times, l’aereo stava viaggiando a 845 km all’ora, a un’altezza di 8mila metri quando è caduto d’improvviso e a quel punto è sparito dai radar verso le 14:21, ovvero le 7:21 nel nostro Paese.

Le prime chiamate alla polizia sono giunte poco dopo, verso le 14:30. Probabilmente l’aereo si deve essere disintegrato, o almeno si ipotizza sia così. Il Boeing, schiantandosi, ha causato un incendio in montagna, come riporta Cctv.

Dalle ultime info su quanto è accaduto rilasciate da siti di tracciamento voli, il volo sarebbe precipitato quasi in verticale. Nell’ultimo insieme di elementi raccolto dai Flightradar 24, l’aereo prima di scomparire, stava andando giù a oltre 9400 metri al minuto, valori che secondo gli esperti sono quelli di una normale discesa in quota.