Finanza scopre evasore totale: mega sequestro da 1 milione e mezzo di euro

Un imprenditore fatturava somme notevoli ma senza fare alcuna dichiarazione dei redditi. Inchiodato dalle Fiamme Gialle.

Senza versare alcuna imposta poteva così incassare gli importi totali derivati dall’attività commerciale.

Emetteva fatture per importi cospicui. E fin qui nulla di male, anzi. Peccato però che poi evadesse totalmente le imposte non dichiarando nulla in sede di dichiarazione dei redditi. Un imprenditore di Guanzate, nel Comasco, incassava così tutti i proventi derivanti dalla sua attività.

Ma il gioco è finito quando la Guardia di Finanza ha cominciato a indagare sulla sua società. È arrivato poi il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Como, con la confisca di 1 milione e mezzo di euro. L’inchiesta delle Fiamme Gialle aveva indentificato l’imprenditore come evasore totale: l’uomo fatturava somme importanti omettendo però di presentare la dichiarazione dei redditi e pagare le imposte. Questo gli permetteva di agire in regime di concorrenza sleale nei confronti delle altre ditte del settore e di mettersi in tasca tutti i guadagni dell’impresa.