Come mai la Gran Bretagna sta spostando testate nucleari: ecco cosa sta accadendo

Un convoglio sta spostando testate nucleari percorrendo il Regno Unito per circa 600 km. Che cosa sta succedendo? Come mai questo spostamento?

Lo scorso 18 marzo, un convoglio di testate nucleari, ha percorso il Regno Unito per circa 600 km. A farlo sapere è un sito inglese, il Nukewatch Uk. Da quanto si apprende, la destinazione delle testate nucleari dovrebbe essere un deposito di armi, ma ci si interroga sulle politiche della Gran Bretagna in tema di armi letali.

Dopo che Putin ha minacciato un attacco nucleare e ha usato missili ipersonici Kinzhal in Ucraina, è ovvio domandarsi come mai le testate nucleare vengano spostate. È però importante contestualizzare quanto sta accadendo per non cadere nell’allarmismo.

Il Cremlino ha avvertito l’Europa e gli Usa in merito al fornire armamenti agli ucraini. I russi hanno infatti comunicato che ‘chi fornisce armi letali a Kiev se ne assume responsabilità’. Nel caso dello spostamento delle suddette testate nucleari, per ora, non sembrerebbero esserci legami con la guerra in Ucraina, ma, come spiega Nukewatch Uk, sarebbe solo routine.

L’attuale spostamento dei convogli con testate nucleari ha visto l’uso dell’Atomic Weapons Establishment (AWE) nel Berkshire, in cui si producono le armi e poi le si sottopongono a interventi di manutenzione, nonché il Royal Naval Armaments Depot di Coulport in Scozia, in cui si svolge l’immagazzinamento delle armi.

Secondo Nukewatch Uk, tali attività fanno parte del recente progetto di potenziare le scorte di testate in Gran Bretagna, tant’è che già nel marzo dello scorso anno c’era stato l’annuncio di un potenziamento del numero di testate per ‘revisione integrata di sicurezza, difesa, sviluppo e politica estera per il Regno Unito’.

Nukewartch prosegue spiegando che nel periodo che va dal 2010 al 2015, c’è stata una lenta diminuzione del numero di testate nelle scorte di Coulport. Ma dal 2015 in poi, le cose si sono ribaltate e le scorte sono aumentate.

Secondo le stime del sito informativo inglese, si presume che nel 2010 le testate in riserva fosse 225, mentre oggi sono 250.

AWE, progetto di sperimentazione d’innovazione di livello dell’esercito britannico, avrebbe infatti cominciato con il consegnare l’aggiornamento Mk4A della testata Trident britannica alla Royal Navy. Ergo, stavolta potrebbe trattarsi della consegna di testate nucleari di nuova produzione.