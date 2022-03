Arrestato giovane che aveva investito e ucciso una bambina ucraina di 5 anni

I carabinieri hanno arrestato un giovane, considerato responsabile del decesso di una bimba ucraina di 5 anni, investita a Crotone

I carabinieri hanno arrestato un giovane considerato responsabile del decesso di una bimba di 5 anni, ucraina. La bambina, infatti, ha perso la vita domenica scorsa, 20 marzo, investita in un sinistro stradale.

L’arrestato ha 18 anni ed è ora in carcere con l’accusa di omicidio stradale aggravato in concorso, come disposto dal Gip.

L’incidente ha visto coinvolti tre pedoni, e si è verificato sulla provinciale 22 a Cantorato. La bambina era arrivata nel nostro Paese il 26 febbraio, per scappare dalle bombe della guerra in Ucraina.

Nel sinistro, un ragazzo di Crotone di 16 anni ha riportato gravi lesioni. Il 16enne è il fidanzato della cugina della bimba rimasta uccisa dall’investimento. La ragazza, ha 17 anni e, al contrario della bambina e del fidanzato, è rimasta illesa.

Le responsabilità del 18enne finito in manette sarebbero venute fuori dopo che il padre del ragazzo aveva cercato di eludere l’inchiesta dandosi la colpa dell’incidente. A supportare l’ipotesi degli investigatori, sarebbero state delle dichiarazioni acquisite durante l’indagine.

I tre pedoni stavano facendo una passeggiata sul bordo della strada, verso le ore 18:30, quando una Fiat Doblò arancione condotta dal ragazzo è giunta sul posto e, dopo una inversione di marcia un po’ più avanti, ha girato a velocità sostenuta verso di loro, e ha investito il ragazzo di 16 anni e poi la bambina, che è deceduta sul colpo.