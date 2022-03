Coronavirus, Ricciardi:«Crescita casi è rimbalzo quarta ondata, spingere su vaccini»

Secondo Ricciardi la crescita dei casi è dovuta a un mix di «variante più contagiosa e abbassamento nostre protezioni»

L’aumento dei casi di Covid, secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Sanità Roberto Speranza, sarebbe dovuto, probabilmente, a «un rimbalzo della quarta ondata. Non siamo alla quinta, che possiamo evitare con comportamenti cauti, collettivi ed individuali», come riporta Adnkronos.

La curva dei contagi è tornata a rialzarsi con casi che si avvicinano ai 100mila quotidiani. Ricciardi afferma che tali dati sono conseguenti a determinati fattori:«Derivano da una variante più contagiosa e dall’abbassamento delle nostre protezioni, sia per quanto riguarda le vaccinazioni che praticamente si sono fermate, sia per quanto riguarda un atteggiamento di sottovalutazione del rischio».

A detta di Ricciardi, «se non cambiamo queste due cose, riprendendo a vaccinare in maniera decisa e non stiamo attenti ai nostri comportamenti, i contagi continueranno ad aumentare. Serve spingere sulle vaccinazioni, sia per le prime dosi sia per il completamento del ciclo».

Il consigliere del ministro Speranza e insegnante di Igieni all’Università Cattolica chiosa affermando che tutto dipende da noi, «dalle nostre scelte, collettive e individuali. Se riusciremo a rispondere bene a queste due sfide saremo in grado di cominciare una vita normale».