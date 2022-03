Trovato morto in un canale un motociclista di 42 anni: si indaga

Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato a Santo Stefano Lodigiano, in provincia di Lodi. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto

La salma di un uomo di 42 anni di Santo Stefano Lodigiano, in provincia di Lodi, è stata trovata nel primo pomeriggio in un canale. Il cadavere si trovava in un corso d’acqua sito nei pressi della strada provinciale 116.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, seguiti da ambulanza e auto-medica. Purtroppo i soccorritori hanno solo potuto constatare che l’uomo era senza vita.

E mentre le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto, pare che nessuno abbia visto nulla. Dai primi accertamenti, pare che non risultino esserci segni di frenata, il che fa ipotizzare che il motociclista, che guidava una Yamaha Xr600, sia finito direttamente nel canale, solo, e poi sull’altra sponda. Toccherà alle forze dell’ordine trovare la risposta alle suddette ipotesi.