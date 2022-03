Entra in negozio armato di machete, fermato dalla Polizia con il taser

È accaduto a Roma, in un negozio nei pressi della stazione Termini. A lanciare l’allarme i passanti che hanno assistito alla scena.

Un uomo di 38 anni, di origini irachene, è stato bloccato dalla Polizia che ha ricorso all’uso del taser mentre scappava dopo aver tentato una rapina.

L’uomo ha fatto irruzione in un negozio in Stazione Termini con un machete con l’obiettivo di compiere una rapina. Il 38enne, dopo aver preso mille euro dalla cassa, è fuggito tra i passanti spaventati che hanno lanciato l’allarme e avvisato la Polizia presente in stazione.

I poliziotti del Commissariato Viminale hanno inseguito il 38enne fino a Piazza Vittorio: qui è stato bloccato da un agente e trasferito poi in commissariato.