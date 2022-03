Ucraina, vicepresidente Commissione Ue:«Giunti in Ue 3,5 mln rifugiati in un mese»

Il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, in un incontro a Bruxelles:«Si tratta di una cosa senza precedenti, una sfida storica e anche la risposta europea è senza precedenti»

In un incontro con la stampa a Bruxelles, il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, ha spiegato come «in sole quattro settimane 3,5 mln di persone sono entrate nell’Ue dall’Ucraina». Schinas ha aggiunto che si tratta di un qualcosa che non ha precedenti, «una sfida storica e anche la risposta europea è senza precedenti».

Il vicepresidente della Commissione Ue ha inoltre rammentato che la direttiva sulla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina «è stata attivata per la prima volta e in tempo record». Tale direttiva ha permesso che i rifugiati potessero subito accedere a «cure mediche, scuola, lavoro, alloggio, tutti pilastri del modo di vita europeo».

Schinas ritiene che i bimbi ucraini debbano andare a scuola subito, più che altro per dar loro una sensazione di “normalità” dopo il trauma che si è abbattuto su di loro per via dello scoppio delle ostilità e la conseguente fuga dall’Ucraina.

A questo proposito, Schinas aggiunge:«Oggi mobilitiamo importanti fondi di coesione e useremo lo School Education Gateway per disseminare materiale educativo ucraino in Europa».

Per quanto concerne la questione sanitaria, Schinas dice ancora:«Abbiamo abbastanza scorte di vaccini anti-Covid per coloro che arrivano». Ma vaccinare i rifugiati ucraini sarà una sorta di sfida, poiché l’Ucraina è uno degli Stati con bassa percentuale di vaccinazioni eseguite contro il Coronavirus.