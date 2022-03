Malore e ricovero per il sindaco di Venezia e imprenditore Luigi Brugnaro

Malore e ricovero per Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e imprenditore del settore risorse umane e sport. 60 anni, è anche fondatore del partito Coraggio Italia. Le sue condizioni non sembrano però preoccupanti.

Preoccupano le condizioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, trasportato d’urgenza ieri sera all’ospedale di Padova in seguito a un malore improvviso. Il sindaco si trovava a una cena con alcuni amici nella cittadina di Borgoricco quando ha iniziato a stare male.

E’ giunto in pronto soccorso intorno alle 23:00 di ieri sera in codice rosso. Dopo i primi interventi e gli accertamenti del caso, alle 4 del mattino è stato trasferito in terapia intensiva per motivi di sicurezza. Ancora non sono chiari i motivi del malessere, ma si procede con le dovute analisi del caso per verificarne le cause.

I suoi familiari hanno confermato le sue condizioni che appaiono stabili e non sembra in pericolo. Al momento Brugnaro rimane ricoverato sotto osservazione per precauzione.

IMPRENDITORE E POLITICO

Presidente di Coraggio Italia, Brugnaro è imprenditore nel settore delle risorse umane, titolare dell’azienda Umana spa e proprietario della squadra di basket Reyer Venezia Mestre. Tra il 2009 e il 2013 è stato presidente di Confindustria Venezia e componente effettivo del direttivo nazionale di Confindustria, nonché delegato per il Veneto all’Expo 2015.

Lo scorso anno ha fondato insieme al governatore della Liguria Giovanni Toti, il partito Coraggio Italia, di ispirazione centrista e alleato del centrodestra. Al suo interno conta 23 parlamentari la cui provenienza principalmente viene da Forza Italia, ma anche da Centro Democratico, Cambiamo!-Popolo Protagonista e Movimento 5 Stelle.