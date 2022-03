Molestatore seriale per le strade di Milano: ennesima denuncia per un 45enne

È considerato un molestatore seriale, si tratta di un italiano di 45 anni che tra ieri e la scorsa notte ha molestato due donne e ha cercato di fare lo stesso con una terza, sempre per strada a Milano.

Ora è stato denunciato dalla polizia per violenza sessuale. È considerato un seriale: a gennaio era stato arrestato e a marzo denunciato per lo stesso reato.

L’ennesima denuncia

Gli ultimi tre episodi nelle scorse ore: alle 12.30 di ieri in via Gerolamo Gadio vicino al Castello Sforzesco, ha molestato, dopo averla avvicinata con la scusa di darle una rosa, una ragazza di 27 anni. All’arrivo degli agenti stava cercando di importunare un’altra donna. Quindi verso le 2.30, in via dell’Orso, in zona Brera, ha molestato una donna di 42 anni, ed è scattata così l’ennesima denuncia.