Madre e compagno massacrano a morte un bimbo di 2 anni: gli abusi registrati via cellulare

La madre del bambino ha avuto una condanna a 13 anni per omicidio colposo, mentre per il partner il massimo della pena

Massacrato senza pietà da mesi dal compagno della madre, un bimbo di due anni è morto a causa delle gravi lesioni riportate. È accaduto a Londra, come riporta il The Sun. La madre del bambino e il suo compagno, in nosocomio, avevano detto che il piccolo stava male a causa di una caduta dal divano.

In realtà, il piccolo Kyrell veniva massacrato di botte in modo selvaggio dal compagno di sua madre, complice, finché un giorno ha perso la vita. Il Sun parla di ben 41 fratture costali ed emorragie interne per via di un taglio al fegato provocato da un calcio o da un pugno infertogli.

Gli ultimi giorni di vita del bambino sono stati registrati sul cellulare della madre di Kyrell, che pensava che il suo compagno la tradisse. Ma negli audio non c’è nulla in merito a ipotetici tradimenti, ma ci sono le evidenze delle botte prese dal bambino.

Dalle registrazioni si sentivano le grida del bambino mentre l’uomo gli intimava di finirla di piangere. E poi via con calci, schiaffi e urla, finché la voce del piccolo diventa sempre più debole.

I fatti risalgono all’ottobre 2019, quando il piccolo Kyrell ha perso la vita. Ora il compagno della madre del bambino ha ricevuto una condanna all’ergastolo e la madre è stata condannata a 13 di prigione per omicidio colposo.

I du erano riusciti a occultare gli abusi con gli assistenti sociali e hanno fatto credere ai sanitari che un trauma cranico riportato dal piccolo 5 mesi prima del decesso di Kyrell, fosse stato provocato dalla caduta da un divano.

Nel corso del processo, è venuto fuori che la polizia era stata avvisata da un passante che nel luglio 2019 aveva sentito urlare una donna che pregava dicendo:«Smettila di colpirmi in faccia».

Gli agenti però avevano trovato il piccolo in buone condizioni. In precedenza, il bambino aveva passato 5 giorni in nosocomio per un terribile incidente al volto ma anche in quel caso, nessuno ha pensato che dietro a questa caduta potessero esserci degli abusi pesanti.

Oltretutto almeno una volta, gli assistenti sociali si erano presentati a casa dei due. L’uomo era noto alle forze dell’ordine per rapina, droga, violenza e stalking. Tutti elementi che in effetti avrebbero richiesto ulteriori accertamenti, dato che poi si è verificato il peggio.