Si offre di ospitare rifugiati ucraini, ma quando scopre che sono neri li rifiuta

I due ragazzi sono originari della Nigeria ed erano rifugiati a Kiev. La donna che si era offerta di ospitarli li ha rifiutati dicendo che voleva accogliere due bianchi.

Voleva accogliere due profughi dall’Ucraina, ma quando ha scoperto che erano originari della Nigeria ha deciso di rifiutarli. E’ quanto accaduto a Palermo dove una donna ha cambiato idea sul significato della parola “accoglienza” in un solo momento.

La storia viene raccontata sul quotidiano il Corriere della Sera e a spiegarla è suor Anna Alonzo che si è fatta carico dei due ragazzi africani che al momento si trovano a Casteldaccia, vicino al capoluogo siciliano, nella Casa Regina della Pace. Ora l’obiettivo è trovare un nuovo alloggio per loro.

“NERI NO!”

“Mi ha detto che non voleva ospitare due africani. Due profughi bianchi andavano bene, neri no” racconta suor Anna che nella Casa accoglie le donne nigeriane togliendole dal giro della prostituzione. Spera che i due ragazzi, studenti universitari, possano continuare il loro percorso di studi.

“Michael studia economia, per lui non ci sono problemi a frequentare i corsi anche in Italia. Meshack invece fa Medicina, ha già dato 12 materie, ma qui a Palermo c’è il numero chiuso” spiega la donna. E’ la seconda volta che i due giovani sono in fuga dalla guerra. “Speriamo che qualcuno li aiuti” conclude.