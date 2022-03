Operaio 52enne muore colpito da muletto in un cantiere

Un operaio ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere in provincia di Mantova, a Castel Goffredo

Un operaio di 52 anni è morto mentre era a lavoro in un cantiere a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Il gravissimo incidente è occorso oggi, nel primo pomeriggio. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo stava utilizzando un muletto dentro il cantiere quando, per ragioni ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo.

Il muletto si è ribaltato e ha travolto l’operaio, schiacciato dal tettuccio. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma si è rivelato tutto inutile. Sono arrivati anche i tecnici della medicina del lavoro e i carabinieri, nonché i vigili del fuoco che hanno liberato il corpo dell’uomo che era rimasto schiacciato dal mezzo.

Il cantiere è dentro la nuova casa di riposo privata che è in costruzione a Castel Goffredo e che andrà a sostituire quella attuale, denominata Il Gelso.