Tragico incidente automobilistico: morto bimbo di un anno

Tragico incidente a Padova dove un’auto ha incidentalmente investito una carrozzina. La madre ha riportato ferite lievi mentre per il bambino non c’è stato niente da fare.

Un bambino di solo un anno è stato investito a Padova mentre attraversava la strada insieme alle madre oggi pomeriggio. Il piccolo è stato sbalzato fuori dalla carrozzina in cui si trovava ed è deceduto poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso pediatrico della città.

Gli uomini del 118 sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente ma le condizioni del bimbo sono apparse subito gravi e il trasporto in ospedale è stato purtroppo inutile. L’auto che lo ha colpito ha tentato di frenare per evitare l’impatto ma troppo tardi. La mare, disperata per quanto accaduto, ha riportato solo lievi ferito mentre il guidatore è illeso e si trova in stato di choc.