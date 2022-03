Energia, ministro Cingolani:«Accelerare studio su fusione nucleare»

Il ministro della transizione ecologica, intervenuto al Berlin Energy Transition dialogue 2022 ha parlato del futuro dell’energia:«Ci vuole una fonte stabile»

Intervenendo durante il Berlin Energy Transition dialogue 2022, il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha detto che bisognerebbe prendere sul serio in considerazione, in merito alla questione energia, «per le prossime 3-4 decadi, cosa fare e penso che dovremmo accelerare nella ricerca e nello sviluppo sulla fusione nucleare».

Cingolani aggiunge:«Potrei anche considerare per un periodo transitorio quei piccoli reattori che possono essere impiegati in specifici distretti ad alta intensità energetica ma è una solo una piccola parte di quanto necessario».

In merito al futuro, per il ministro si dovrebbe iniziare a pensare a una « fonte di energia stabile, a lungo termine, sicura, programmabile e globale», afferma. Poi sottolinea che a suo parere, è proprio la natura «a dare una lezione: le stelle sono il modo migliore per produrre energia, quindi l’umanità deve fare uno sforzo in questa direzione, e farlo ora. Questo è il tempo per investire altrimenti tra 20 anni saremo qui a discutere degli stessi problemi con una situazione ambientale peggiore», ha chiosato.