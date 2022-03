Rientro a scuola docenti no vax, le parole del ministro Bianchi

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è espresso in merito al rientro a scuola degli insegnanti no vax. Ecco che cosa ha detto

Cosa succederà ora che gli insegnanti no vax potrebbero rientrare a scuola data la fine dell’obbligo di super green pass? A dire la sua è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che in merito a questa polemica, replica ponendo il grattacapo della «continuità didattica. Non è possibile che i nostri ragazzi abbiano per quattro mesi un insegnante e gli ultimi due mesi si torni indietro. C’è la possibilità che questo personale, di poche migliaia, venga messo a disposizione della scuola anche per affrontare quelle situazioni straordinarie che abbiamo di fronte».

Il ministro chiosa spiegando che è fondamentale «un giusto riconoscimento a tutti, ma ognuno però rispettando il punto fondamentale che sono i ragazzi, che hanno bisogno di concludere l’anno con gli insegnanti che li hanno seguiti».