Torna libera la suora che abusò di una ragazza che poi si tolse la vita

Angela Faré, ex suora che commise abusi nei confronti di Eva Sacconago, 26enne che poi si uccise nel 2011, è tornata libera perché ha finito di scontare la sua pena

A divulgare la notizia è stato il sito “Rete L’Abuso”, e il legale Daniela Cultrera ne ha poi dato conferma all’Agi, affermando che l’ordine di scarcerazione è stato emesso lo scorso 4 settembre. L’avvocato dell’ex suora Angela Farè, Fabrizio Busignani non conferma, spiegando che si tratta di una «notizia riservata, non posso confermare se sia o meno vera».

L’ex suora Angela Faré ha ricevuta una condanna a tre anni e sei mesi il 21 dicembre 2019 e la donna ha scontato tutta la pena in carcere, non ricevendo benefici. Il padre di Eva, Roberto Sacconago, ha detto di essere venuto a sapere della scarcerazione di Faré il 1° febbraio scorso.

«Appena arrivati nella nostra casa di montagna, il nostro rifugio dell’anima, così come lo era anche per nostra figlia, c’è stato detto dall’avvocato. E la liberazione è stata proprio il 21 settembre, il giorno del compleanno della nostra piccola. Che coincidenza. Per noi saperlo è stato un colpo e un dispiacere al cuore», ha detto.

Il padre della ragazza che si tolse la vita nel 2011, racconta che «il conteggio della pena è giusto al 99 per cento, i nostri avvocati lo stanno controllando». Eva, quando aveva 14 anni, ha subìto abusi «che avrebbero minato la stabilità psichica di chiunque».

I genitori della ragazza raccontano di provare rabbia «perché non sappiamo dove sia la signora Faré dalla quale non abbiamo mai ricevuto delle scuse personali e che non ci ha mai versato il risarcimento di 50 mila euro previsto dal giudice. Sappiamo che i giudici le hanno inflitto come pena accessoria l’interdizione dal frequentare ambienti con minori ma non siamo tranquilli e abbiamo paura che possa rifare con nostra figlia quello che ha già fatto».

Nessun risarcimento

Agli avvocati, i difensori dell’ex suora hanno comunicato che non è in grado di versare alcun risarcimento in quanto considerata ‘incapiente’. Il padre della ragazza si chiede chi «le ha pagato gli avvocati e il perito e credo sia stato il clero, come sempre accade».

Da quanto emerse dalle sentenze, Eva fu vittima delle attenzioni dell’ex suora, che faceva parte delle Figlie di Maria Ausiliatrice, già da quando aveva 14 anni, per poi avere una relazione con lei fino al 2011, quando si suicidò.

L’Ordine a cui l’ex suora apparteneva ha avuto assoluzione. Il difensore dell’Ordine, il legale Mario Zanchetti, ha detto che non era a conoscenza del fatto che la donna fosse libera, ma è ovvio dato che ha scontato la sua pena.