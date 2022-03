Ucraina, Kiev: morti oltre 17 mila soldati russi da inizio invasione

In poco più di un mese di guerra Mosca avrebbe già perso decine di migliaia di uomini, fa sapere l’esercito ucraino.

Le forze russe avrebbero anche perduto circa 600 carri armati nel corso del conflitto.

Sarebbero oltre 17 mila, fa sapere Kiev, i soldati russi rimasti uccisi dall’inizio della guerra lanciata da Mosca sul suolo ucraino. La cifra dei militari russi morti è stata comunicato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine nel suo bollettino quotidiano, un numero impossibile allo stato attuale da verificare in maniera indipendente.

Stando al bilancio dei vertici militari ucraini finora le forze russe hanno perso circa 17.200 uomini, 597 carri armati, 1710 mezzi corazzati, 303 sistemi d’artiglieria, 96 lanciarazzi multipli, 54 sistemi di difesa antiaerea.

Secondo i dati dell’esercito ucraino, in costante aggiornamento per via dei pesanti scontri in corso, le truppe di Mosca avrebbero perduto anche 127 aerei, 129 elicotteri, 1178 automezzi, 7 navi, 73 cisterne di carburante e 71 droni.