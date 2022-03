Incontro-scontro a Palazzo Chigi tra Draghi e Conte sull’aumento delle spese militari

L’aumento delle spese militari ha dato il via ad un forte scontro tra Mario Draghi e il suo predecessore, ora leader del M5S, Giuseppe Conte.

Inaspettato l’incontro-scontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi a Palazzo Chigi dopo la decisione di Giorgia Meloni di presentare l’ordine del giorno sulle spese militari e di appoggiare la decisione del Governo.

L’ordine del giorno presentato da FDI dovrebbe essere accolto senza dover passare dal voto degli altri partiti. In questo modo, quindi, Fratelli D’Italia ha tolto la possibilità al Movimento 5 Stelle di votare contro l’aumento delle spese militari. Un passo, questo, che ha generato un allontanamento tra Draghi e Conte.

L’incontro-scontro tra il Presidente del Consiglio e il leader del M5S è durato due ore. Conte fa sapere di aver «portato a Draghi la preoccupazione di tutti gli italiani e del M5S. Ho chiesto al Premier di lavorare per maggiori risorse da investire nella salute degli italiani. Abbiamo discusso del caro bollette, dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari: questioni prioritarie rispetto all’aumento della spesa militare al 2% del PIL». «Per arrivare al 2% mancano ancora 15 miliardi, un picco notevole» ha poi aggiunto Giuseppe Conte.

Mario Draghi, dall’altro lato, avrebbe impugnato i numeri di Conte e avrebbe fatto notare che quando al Governo c’era lui, le spese militari sarebbero aumentate del 17%. Lo scontro tra i due, quindi, si è concluso con un nulla di fatto.

Anche Maria Domenica Castellone e Gianluca Ferrara ribadiscono il loro no all’aumento delle spese militari. La Castellone, in particolare, afferma che: «L’impegno sulle spese militari c’è già e questa corsa al riarmo non è ammissibile». Come il M5S, contrari anche Liberi e Uguali. Dalla parte del Governo, invece, oltre a Fratelli D’Italia anche la Lega e Italia Viva.