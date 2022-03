Possiamo fidarci di Gesù | Il Vangelo di oggi Mercoledì 30 Marzo 2022

Gesù non viene a cancellare ogni nostra sofferenza, ma ci aiuterà a portarla! Possiamo non capire la volontà di Dio, ma una cosa è certa: possiamo fidarci di Gesù!

Liturgia di oggi Mercoledì 30 Marzo 2022

MERCOLEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI QUARESIMA

Rivolgo a te la mia preghiera, o Signore,

nel tempo della benevolenza.

Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio,

nella fedeltà della tua salvezza. (Sal 68,14)

Prima Lettura

Ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra.

Dal libro del profeta Isaìa

Is 49,8-15

Così dice il Signore:

«Al tempo della benevolenza ti ho risposto,

nel giorno della salvezza ti ho aiutato.

Ti ho formato e ti ho stabilito

come alleanza del popolo,

per far risorgere la terra,

per farti rioccupare l’eredità devastata,

per dire ai prigionieri: “Uscite”,

e a quelli che sono nelle tenebre: “Venite fuori”.

Essi pascoleranno lungo tutte le strade,

e su ogni altura troveranno pascoli.

Non avranno né fame né sete

e non li colpirà né l’arsura né il sole,

perché colui che ha misericordia di loro li guiderà,

li condurrà alle sorgenti d’acqua.

Io trasformerò i miei monti in strade

e le mie vie saranno elevate.

Ecco, questi vengono da lontano,

ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente

e altri dalla regione di Sinìm».

Giubilate, o cieli,

rallégrati, o terra,

gridate di gioia, o monti,

perché il Signore consola il suo popolo

e ha misericordia dei suoi poveri.

Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato,

il Signore mi ha dimenticato».

Si dimentica forse una donna del suo bambino,

così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?

Anche se costoro si dimenticassero,

io invece non ti dimenticherò mai.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 144 (145)

R. Misericordioso e pietoso è il Signore.

Misericordioso e pietoso è il Signore,

lento all’ira e grande nell’amore.

Buono è il Signore verso tutti,

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole

e buono in tutte le sue opere.

Il Signore sostiene quelli che vacillano

e rialza chiunque è caduto. R.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie

e buono in tutte le sue opere.

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,

a quanti lo invocano con sincerità. R.

Il Vangelo di oggi Mercoledì 30 Marzo 2022

Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 5,17-30

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch’io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.

Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati.

Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.

In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno.

Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo.

Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna.

Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.

Parola del Signore.

Possiamo fidarci di Gesù | Il commento al Vangelo di oggi Mercoledì 30 Marzo 2022

Gesù in questo Vangelo vuole dirci che è venuto a salvarci. Vuole dirci che Dio ha rimesso ogni giudizio nelle mani del Figlio fatto uomo e che non è venuto per condannare ma per salvare dando la sua vita.

Dice Gesù: “Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita“. Quanti di noi vorrebbero passare da una condizione di incertezza alla certezza di una vita eterna, una vita nella gioia?

Questo Gesù ci dice oggi e questo ci dona, se noi lo accogliamo. Gesù non viene però a cancellare ogni nostra sofferenza, ma ci aiuterà a portarla! Non viene inoltre a dire cose altre rispetto a ciò che Dio ha detto: viene a fare la sua volontà, quella volontà che possiamo non capire, ma una cosa è certa: possiamo fidarci di Gesù!