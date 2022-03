Una chiave di lettura nuova | Il Vangelo di oggi Giovedì 31 Marzo 2022

Tutti cerchiamo la strada della felicità, ma lo facciamo spesso dalla parte sbagliata. Gesù ci dà una chiave di lettura nuova per leggere la vita: lui stesso.

Liturgia di oggi Giovedì 31 Marzo 2022

GIOVEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI QUARESIMA

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

Cercate il Signore e la sua potenza,

cercate sempre il suo volto. (Sal 104,3-4)

Prima Lettura

Desisti dall’ardore della tua ira.

Dal libro dell’Èsodo

Es 32,7-14

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostràti dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto».

Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione».

Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra?

Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”».

Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 105 (106)

R. Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

Si fabbricarono un vitello sull’Oreb,

si prostrarono a una statua di metallo;

scambiarono la loro gloria

con la figura di un toro che mangia erba. R.

Dimenticarono Dio che li aveva salvati,

che aveva operato in Egitto cose grandi,

meraviglie nella terra di Cam,

cose terribili presso il Mar Rosso. R.

Ed egli li avrebbe sterminati,

se Mosè, il suo eletto,

non si fosse posto sulla breccia davanti a lui

per impedire alla sua collera di distruggerli. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 31 Marzo 2022

Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 5,31-47

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei:

«Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera.

Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.

Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.

E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato.

Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita.

Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio?

Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?».

Parola del Signore.

Una chiave di lettura nuova | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 31 Marzo 2022

Gesù in questo Vangelo vuole dirci che tanto spesso noi ci aggrappiamo a delle certezze che speriamo che ci diano la vita, come al tempo i dottori della legge si affidavano alle antiche Scritture, ma non conoscevano misericordia.

Invece lui ci mostra la via della vita, che è la legge dell’amore che ci ha donato nel Vangelo! Tutti cerchiamo la strada della felicità, ma lo facciamo spesso dalla parte sbagliata.

Il commento al Vangelo di ieri

Chi nelle certezze economiche, chi nel successo, chi nel potere, negli eccessi, negli svaghi, o anche nei nostri affetti. Gesù ci dà una chiave nuova per leggere la vita, una chiave di lettura nuova di cui tutta la Sacra Scrittura parla: lui stesso.

Gesù è colui che ci indica quell’amore che molto spesso non abbiamo in noi, un amore disinteressato che guarda a Dio e non ai propri interessi. Cerchiamo questa verità, cerchiamo questo amore.

Se ci affacceremo a guardare, prendendo la scala della fede, sulla prospettiva che ci mostra Gesù, vedremo quella felicità che ci aspetta in questa vita vivendo appieno la sua Parola, e nella vita futura.