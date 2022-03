Ucraina, allerta gas: Germania attiva primo livello del piano emergenza

Intanto, la Russia resta irremovibile nel chiedere di essere pagata per la fornitura di gas in rubli

La Germania ha azionato il primo livello del piano di emergenza che assicura l’approvigionamento di gas naturale, visto il pericolo di stop alle forniture provenienti dalla Russia.

È il ministro dell’Economia tedesco a comunicarlo:«Ora un’unità di crisi interna al ministero» gestirà la situazione. Il piano di emergenza è suddiviso in tre livelli e attualmente «la sicurezza degli approvvigionamenti» è assicurata in Germania, ha detto il ministro. La Russia resta tuttavia irremovibile per quanto concerne la richiesta di essere pagata per le forniture di gas in rubli dai vari Stati dell’Europa occidentale.

Entro il 31 marzo, come disposto da Putin, le modalità saranno organizzate in modo che si utilizzi un sistema ‘semplice, comprensibile, trasparente e attuabile’ per coloro che acquistano gas europei e internazionali, come ha esplicato il portavoce russo Dmitry Peskov.

Putin aveva inoltre dato l’annuncio, settimana scorsa, che la Russia avrebbe dato del gas alla Germania e altri “stati ostili” solo se avessero pagato in rubli, per supportare la valuta russa che sta subendo grande pressing.

Nonostante questo, i contratti vengono stipulati in euro e dollari. L’Ue respinge di pagare in rubli. «Putin sta cercando di aggirare di nuovo le sanzioni attraverso una richiesta di pagamenti in rubli. Ciò è stato impedito da una decisione del G7 pochi giorni fa. Non accetteremo una violazione dei contratti di fornitura privati e sono lieto che le aziende la vedano allo stesso modo», ha ribadito il ministro dell’Economia tedesco.