Keanu Reeves supporta il Tibet e in Cina spariscono tutti i suoi film

Anche per Keanu Reeves, come successo per Lady Gaga prima, è scattata la censura in Cina. Quasi tutta la sua filmografia è scomparsa da tutte le piattaforme streaming locali.

A scatenare questa reazione della Cina, la partecipazione dell’attore ad un evento di beneficienza a supporto del Tibet.

Non era una novità la partecipazione di Keanu Reeves all’evento a sostegno del Tibet. Risale, infatti, allo scorso gennaio, l’annuncio della sua presenza, il 3 marzo, al Tibet House US Benefit Concert che si tiene ogni anno. La Tibet House è una organizzazione nata nel 1987, ha sede a New York ed è vicina al Dalai-Lama. Dopo l’annuncio, i social dell’attore di Hollywood sono stati presi di mira dai nazionalisti cinesi, i quali si sono scagliati contro di lui con insulti e “minacce” di boicottaggio.

Confermata Le piattaforme streaming cinesi hanno reagito eliminando gran parte della filmografia di Reeves. Da Tencent Video e iQiyi sarebbero stati cancellati almeno 19 film, tra questi: Matrix, John Wick, Speed, Bill&Ted’s Excellent Adventure, Tutto può succedere, La Casa sul lago del tempo.

Keanu Reeves è, al momento, l’ultimo di una lunga serie di celebrità ora bandite dalla Cina. Prima di lui, è toccato infatti a Lady Gaga le cui canzoni e i video non possono essere più riprodotti in Cina, ma anche Richard Gere e Selena Gomez.