Nigeria fuori dai Mondiali 2022, tifosi furiosi invadono lo stadio: muore medico Fifa

Si indaga sul decesso di Joseph Kabungo, medico Fifa addetto all’antidoping, occorso durante le violenze esplose al National Stadium in Nigeria

Caos in Nigeria dopo la fine della partita Nigeria-Ghana, terminata in parità, e che però ha visto i padroni di casa non riuscire a qualificarsi per i Mondiali 2022 che si terranno in Qatar.

Dopo il match, è esplosa la rabbia dei tifosi nigeriani che hanno iniziato a spaccare cose in mezzo al campo. Durante le violenze, ha perso la vita un medico Fifa, Joseph Kabungo. La polizia ha deciso di aprire un’inchiesta sulla morte di Kabungo per ricostruire come sia avvenuta. Tra le ipotesi c’è quella che il dottore sia stato travolto dalla folla inferocita dopo aver avuto un malore. L’altra ipotesi, invece, è che lo abbiano assalito e poi sia stato calpestato dalle persone furiose.

A comunicare la morte dell’uomo è stata la Federcalcio Zambia con un post su Twitter:«L’Ufficiale medico Caf/Fifa, era in servizio ad Abuja per la gara di ritorno della gara di playoff tra Nigeria e Ghana, terminata 1-1. Prendiamo atto che è troppo presto per soffermarci sulla causa della sua morte, ma aspetteremo il rapporto completo di Caf e Fifa su ciò che è esattamente accaduto.

Era un membro devoto e ampiamente amato della nostra comunità calcistica e il suo contributo è stato grande, avendo anche fatto parte della squadra vincitrice della Coppa d’Africa nel 2012. La sua morte è un’enorme perdita, il dottor Kabungo è stato un amico e confidente di molte generazioni di giocatori e delle loro famiglie», ha chiosato.