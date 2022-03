Spagna, via libera a razionamento dei prodotti alimentari: limite massimo per acquistare scorte di cibo. Pubblicato oggi un articolo in Gazzetta Ufficiale. Previsto stanziamento di 169 milioni di aiuti diretti all’agricoltura.

Il governo spagnolo consentirà il razionamento di alcuni prodotti alimentari da parte dei rivenditori, come parte di ampie misure per attutire l’impatto economico che la guerra in Ucraina sta provocando a livello mondiale. Secondo quanto si apprende dai media esteri, i negozi spagnoli potranno limitare temporaneamente “il numero di beni che possono essere acquistati da un cliente”. Tale misura è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nella giornata di oggi, mercoledì 30 marzo. Il governo non ha nominato alcun tipo specifico di prodotti che possono essere interessati da una simile limitazione. Sarà a discrezione dei singoli negozi applicare dunque tale disposizione, introdotta così da evitare il rischio di rimanere senza forniture alimentari.

Via libera al razionamento dei prodotti alimentari nei negozi spagnoli

In realtà, riportano i media locali, erano già diversi gli esercizi commerciali che avevano introdotto autonomamente una simile limitazione. Una decisione, questa, arrivata dopo oltre due settimane di proteste da parte dei camionisti per l’impennata dei prezzi del carburante – che ha causato la carenza di cibo nei supermercati del paese dell’Europa meridionale. Già da qualche giorno, infatti, alcuni negozi avevano limitato la vendita di olio di girasole, dato che le importazioni dal principale produttore ucraino erano state interrotte a causa dell’invasione russa.

Se prima però il governo condannava tali misure messe in atto dagli esercenti, ad oggi è passata invece il via libera ufficiale da parte dell’esecutivo. Nello specifico, la modifica normativa rientra nel regio decreto-legge 6/2022 del 29 marzo, in merito alle misure urgenti nell’ambito del Piano nazionale approvato per rispondere alle conseguenze economiche e sociali del conflitto. Come riportato dai media, l’articolo introdotto nella legge stabilisce che “in via eccezionale, quando circostanze straordinarie o forza maggiore lo giustifichino, gli esercizi commerciali possono sospendere temporaneamente il divieto di cui all’articolo 2 per limitare il numero di articoli che ciascuno il consumatore può acquistare. Tali misure devono essere motivate e adottate in modo proporzionato quando necessario per evitare privazioni e garantire l’accesso a tutti i consumatori a parità di condizioni”.

Si evidenzia, del resto, che l’Ucraina è il principale fornitore di olio di mais e girasole alla Spagna, fornendo rispettivamente il 30% e il 60% delle importazioni al Paese. Madrid ha ad oggi allentato le regole sull’importazione di grano così da aumentare le forniture dal Brasile e dall’Argentina. Ad ogni modo, il governo prevede in aggiunta la mobilitazione di 169 milioni di aiuti diretti all’agricoltura, finito tra i settori più colpiti dall’aumento dei costi dell’energia elettrica, di mangimi e carburanti.