Il figlio di Crisanti candidato consigliere alle elezioni del comune di Padova

Giulio Crisanti sarà in lista a sostegno di un candidato sindaco alle elezioni comunali a Padova. Il padre Andrea afferma “Non lo sapevo, ma lo voterò sicuramente”.

Giulio Crisanti, figlio del celebre virologo, parteciperà alla corsa elettorale di Padova. La notizia è stata diffusa questa mattina dai giornali locali e ne è rimasto stupito anche il padre Andrea. “Giuro che non lo sapevo” afferma il professore di microbiologia alla domanda del giornalista.

“La competizione politica si arricchisce di una persona di elevato rigore morale e specchiata onestà intellettuale. Penso che indipendentemente dall’affetto come figlio, lo voterò per la persona che conosco” continua Crisanti commentando la candidatura del figlio.

CHI E’ GIULIO CRISANTI

24enne figlio di Andrea, Giulio Crisanti si candida a sostegno della lista Coalizione Civica a sostegno del candidato sindaco Sergio Giordani, in area centrosinistra. Ha vissuto un anno a Cambridge per un periodo di studio e recentemente è stato ammesso a un dottorato in Fisica all’università di Padova.