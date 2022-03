Relazione tra preside e alunno, i messaggi su Whatsapp: “Penso che non dovremmo vederci più”

Spuntano altre prove che testimoniano il rapporto tra uno studente liceale e la preside Sabrina Quaresima. Ci sarebbero messaggi audio e screenshot di uno scambio tra i due in cui lui voleva lasciarla.

Incredibili rivelazioni nel caso di Sabrina Quaresima, la preside del liceo Montale di Roma, accusata di avere avuto una relazione con uno studente della sua scuola. Un audio Whatsapp testimonierebbe i rapporti intrattenuti con il giovane e mettere la donna in una posizione molto difficile.

“Penso sia meglio riportare il nostro rapporto su un piano istituzionale, com’è giusto che sia tra uno studente e una preside, ma rimango disponibile per il bene della scuola” è uno degli audio la cui voce sembrerebbe essere quella del ragazzo in questione. E un altro “Sabrina, credo sia meglio non vederci più, non sono pronto a darti quello che vuoi, ho già deciso e non torno indietro“.

“C’E’ UN’ALTRA PERSONA”

Secondo certe testimonianze donna avrebbe cancellato ogni prova dal suo cellullare e chiesto all’amante di faro lo stesso, ma questo avrebbe conservato alcuni screenshot delle conversazioni. Su queste si leggerebbe uno scambio con la preside in cui il ragazzo racconta di avere conosciuta un’altra persona e di volere quindi troncare la relazione.

“Ho pensato che stare con lei e vedere te non sarebbe stato rispettoso. Sia nei tuoi che suoi confronti. Così ho preferito tagliare, pensando che comunque la cosa non sarebbe potuta andare avanti. Lei mi piace molto. E tu poi mi hai fatto anche quel discorso del ‘toy boy’, mi hai detto che non avresti voluto averne uno accanto. Ecco, preferisco evitare situazioni spiacevoli, ho percepito cose… non che tu fossi proprio innamorata di me… ma che fossi già avanti sentimentalmente“.

La donna risponde così: “Ma io la cosa del ‘toy boy’ l’ho buttata lì così, capisco che poteva trarre in inganno…. Lo ammetto, è stato un mio errore dirlo. E comunque immaginavo che ci fosse qualcosa sotto come una ragazza, mi rendo perfettamente conto“.

LA PRESIDE NEGA TUTTO

Quaresima continua a negare ogni coinvolgimento amoroso tra i due ma secondo le ricostruzioni della vicenda, la relazione tra era cominciata con un rapporto sessuale consumato in un parcheggio. Il giovane si sarebbe confessato con alcuni amici e la voce era circolata fino ad arrivare ai collaboratori della preside. Su questo è partito l’esposto che ha scatenato lo scandalo pubblico e sul quale la donna rischia di perdere il posto.

“È evidente che mi hanno voluto fare del male” afferma Sabrina Quaresima. “Io sono sposata con un uomo meraviglioso ma sono una donna di bell’aspetto: e purtroppo penso che qualcuno possa pensare male. Ma sono serissima, mi è costato tanto arrivare qua e sono nell’anno di prova: qualcuno avrà pensato che in un attimo poteva farmi cacciare. Giovedì vedrò l’ispettrice regionale: spero di poter chiarire tutto“.