“La preside ha una storia con lo studente”: scoppia lo scandalo al liceo

In un famoso liceo della capitale la preside è finita sotto accusa per via di una presunta love story con un ragazzo dell’istituto. Ma lei si difende e annuncia le vie legali.

E dice: “Qualcuno mi ha voluto fare del male”. Sui muri della scuola sono apparse anche scritte inequivocabili che denunciano la storia.

È scoppiato uno scandalo al Liceo Montale di Roma, una delle scuole più prestigiose della capitale. La preside Sabrina Quaresima, 49 anni, è finita nell’occhio del ciclone per le accuse di avere avuto una love story con uno dei suoi studenti.

A lanciare il sospetto sarebbe stata una segnalazione giunta agli uffici scolastici regionali. Sui muri dello storico liceo classico di via di Bravetta sono poi apparse delle scritte – ora cancellate – che lasciavano poco spazio all’immaginazione: «La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente», «Il tuo silenzio parla per te».

Una segnalazione partita dopo lo sfogo del ragazzo

La relazione sentimentale tra l’alunno e la preside del classico, riporta, il Corriere della sera, sarebbe cominciata a dicembre e durata in mese. A riferirlo sarebbe stato lo stesso ragazzo. Tutto è iniziato, racconta, con uno scambio di mail, seguito da messaggi e infine dalla frequentazione personale. È stato lui poi a voler mettere fine al rapporto e a sfogarsi in seguito con compagni e amici. In un secondo momento, dopo che anche i docenti erano stati messi al corrente della cosa, è partita la segnalazione all’ufficio scolastico della Regione che ora sta indagando per accertarsi dell’attendibilità delle dichiarazioni dello studente.

La preside, intervistata dal Corriere, nega tutto e si dice “sconvolta” per quella che pensava essere una “sciocchezza” che è stata, dice, “ingigantita oltre misura”. È evidente, aggiunge la docente, “che mi hanno voluto fare del male”. La preside, che specifica di essere “felicemente sposata con un uomo meraviglioso”, teme che qualcuno possa aver pensato male perché “donna di bell’aspetto”, come se questo contrastasse con la sua serietà professionale.

La preside: con lui non c’è stato nulla, forse lo studente voleva vantarsi con gli amici

La professoressa Quaresima racconta di conoscere il ragazzo, che ha 19 anni ed è in procinto di affrontare l’esame di maturità. Quando si sono conosciuti lo studente era rappresentante d’istituto. I due, riferisce la preside, hanno parlato in diverse occasioni durante l’occupazione del liceo. ma sempre in termini professionali. Il ragazzo l’ha anche accompagnata in macchina a sporgere denuncia contro l’occupazione dell’istituto, ma nulla di più. “Forse lui ha messo in giro voci per vantarsi con gli amici?” si chiede la docente. Che poi aggiunge: “Non lo so, ma qualcuno poi può aver fomentato la cosa. Non c’è stato nulla di nulla con il ragazzo, posso giurarlo davanti a chiunque”.

La preside, che fa sapere di essersi rivolta a un legale e che chiarità ogni cosa con l’ufficio scolastico, spiega di non essere stata bene accolta nel liceo e di avere forse sbagliato a non mettere mano al sistema su cui si regge l’istituto. Inizialmente, afferma, non aveva voluto dare importanza al gossip, ma alla terza scritta apparsa sui muri della scuola ha presentato denuncia. “Sono amareggiata”, conclude la preside. “Sono una professionista, avevo preso quest’incarico con entusiasmo, convinta di poter fare bene e cambiare un po’ le cose. Invece mi sono trovata di fronte a retaggi difficili da modificare”.