Lui lascia l’amante e lei lo ricatta: “Se non paghi pubblico le chat erotiche”

Quando una relazione clandestina si trasforma in estorsione. Una volta interrotta la storia extraconiugale sono partite le minacce e i ricatti.

È successo in provincia di Napoli. La donna chiedeva soldi all’ex amante per non spiffferare tutto.

Lui, 57 anni, e lei di 54 avevano avuto una storia in passato. Poi si erano lasciati. E fin qui nulla di strano, se non il fatto che lui era già sposato con un’altra. Per questo voleva tenere la relazione nascosta, soprattutto in quel piccolo comune (poco più di 8 mila anime) di Casamicciola Terme, nel nord di Ischia, dove vive il 57enne.

I problemi si sono moltiplicati quando la sua ex amante, anche lei del posto, ha cominciato a ricattarlo. La donna aveva conservato accuratamente i messaggi piccanti che i due si erano scambiati via chat e così ha iniziato a minacciarlo di voler rivelare tutto.

15 mila per non rendere pubblica la storia extraconiugale

La 54enne, incensurata, ha stabilito il prezzo del suo silenzio: 15 mila euro da versare a rate. In caso contrario la chat erotica, con tanto di sexting, foto e messaggi hot, sarebbe finita in rete. Un disastro per l’uomo, specialmente in un’isola dove tutti si conoscono, che perciò aveva già ceduto al ricatto versando una prima rata da 700 euro all’ex amante.

Sperava così di averla placata, ma si illudeva: le minacce sono continuate, come accade di regola nei casi di estorsione. Finché l’uomo, esasperato dalle tante notti insonni, non è andato dai Carabinieri a denunciare tutto. La donna così è stata fermata a Lacco Ameno dopo che la vittima gli aveva appena consegnato un’altra rata da 300 euro. Ora si trova agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di estorsione aggravata.