Suv investe nonna e nipote di 9 mesi, non ce l’ha fatta il piccolo Damiano. Il bimbo è morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero. Troppo gravi le sue condizioni.

Ha perso la sua battaglia, il piccolo di appena 9 mesi investito da un suv mentre era in strada insieme a sua nonna. La donna lo stava portando nel passeggino, quando un uomo di 89 anni, alla guida del mezzo, li ha falciati, prendendo i in pieno. I due erano nei pressi delle strisce pedonali. Troppo violento l’impatto, rovinoso l’incidente. La donna è rimasta ferita, ma ad avere la peggio è stato il piccolino. Dopo sei giorni passati in ospedale, in preda a un gravissimo quadro clinico, il bimbo non si è mai ripreso. Oggi il decesso.

La ricostruzione dell’incidente: investiti da un suv mentre attraversano la strada

Il tragico incidente si è verificato nella giornata di venerdì scorso, 25 marzo, in località Pagliare di Morro d’Oro, nel Teramano. La nonna, una signora di 62 anni, stava portando a spasso il bimbo, seduto nel passeggino. Damiano – questo il nome del piccolo – aveva soltanto 9 mesi. Mentre i due procedevano per attraversare la strada, poco lontano dalle strisce pedonali, sono stati rovinosamente falciati da un suv che sopraggiungeva.

Alla guida del mezzo, una Jeep Renegate, un uomo di 89 anni. Violento l’impatto, gravissimo l’incidente. Dopo essere stata falciata dal veicolo, la donna è stata sbalzata via lontano, ricadendo sull’asfalto. Diversa, invece, la dinamica che ha ferito Damiano. Il passeggino, infatti, è rimasto invece schiacciato tra il suv e un palo della luce. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi, ma le condizioni del bimbo sono apparse immediatamente gravi.

Il piccolo Damiano è stato inizialmente trasportato d’urgenza ricoverato presso la struttura ospedaliera di Teramo. Data la gravità del quadro clinico, però, il bimbo è stato trasferito presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Inutile, però, ogni tentativo di salvargli la vita. I traumi e le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Anche la nonna ha riportato diverse ferite a seguito dell’incidente, ed è stata ricoverata presso l’ospedale “Giuseppe Mazzini” di Teramo

Come viene riportato da Il Messaggero, l’89enne alla guida è originario di Roseto, e in passato avrebbe ricoperto il ruolo di “nonno vigile”. Agli agenti di Polizia, intervenuti sul luogo del sinistro, l’uomo avrebbe raccontato di non aver visto nonna e nipote, poiché “aveva il sole negli occhi”. Sul caso stanno lavorando ora le forze dell’ordine. Oltre all’esatta dinamica dell’incidente, si cerca di risalire a tutte le eventuali cause che possono aver portato a una simile disgrazia. Non è da escludere, in questo senso, la velocità sostenuta alla quale viaggiava il mezzo. L’uomo, nel frattempo, è accusato di lesioni personali stradali gravi – accusa, questa, che a seguito della morte del piccolo Damiano verrà modificata.