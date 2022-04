Crociera culmina in tragedia: tappe cancellate, focolaio Covid e il suicidio di un passeggero. La nave ha avuto intoppi fin dall’inizio: “Siamo tutti devastati da quello che è successo”.

Una crociera sfortunata, quella della nave “Valiant Lady“, di Virgin Voyages. Secondo quanto si apprende dai media inglesi, pare che una persona si sia lanciata in mare al largo delle coste del Portogallo. Il fatto si sarebbe verificato nella mattinata di ieri, giovedì 31 marzo. A raccontare la vicenda gli stessi ospiti della nave, che hanno riferito ai media di come sia scattata un’operazione di ricerca e salvataggio nelle prime ore della mattinata. A togliersi la vita è stato un uomo di nazionalità britannica – secondo quanto viene riportato dal Daily Mail.

“Orribile pensare che un passeggero sia morto”

Sulla nave da crociera, la “Valiant Lady” di Virgin Voyages, vi sono anche Tony Hadley, Toyah e T’Pau, note voci della musica anni Ottanta chiamate appositamente per esibirsi e intrattenere gli ospiti. Nessuno si sarebbe mai aspettato una simile tragedia. Nelle prime ore di giovedì, un uomo si è lanciato in mare, perdendo la vita. La nave in quel momento stava tornando da Spagna e Portogallo, e si stava dirigendo verso nord. Nonostante le operazioni di soccorso e di salvataggio siano state avviate tempestivamente, per l’uomo è stato tutto inutile. Non è servito nemmeno l’ausilio di due navi mercantili, dirottate appositamente per condurre le ricerche. Del suo corpo ancora nessuna traccia, e l’ipotesi più probabile è che possa essere annegato.

“La nostra Valiant Lady Crew sta conducendo una missione di ricerca e salvataggio, e prevediamo un arrivo ritardato a Portsmouth domani sera. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità governative e i funzionari portuali, e contatteremo i nostri marinai non appena avremo maggiori informazioni”, recitava il primo annuncio da parte di Virgin Voyage. In seguito, un portavoce della compagnia ha spiegato ai media: “Nelle prime ore del mattino, siamo stati informati di un incidente che ha coinvolto un uomo finito in mare. Abbiamo avviato una missione di ricerca e soccorso. Siamo profondamente rattristati da questa notizia, e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e ai cari dell’uomo”.

Ma a raccontare la vicenda sono stati anche gli stessi passeggeri: “Sono tutti devastati da quello che è successo, ed è orribile pensare che un passeggero sia morto“, ha raccontato un uomo a bordo della nave. Una crociera sfortunata, questa, che aveva già manifestato diversi problemi durante il viaggio intorno all’Atlantico da Portsmouth, tanto da essere costretta a saltare l’attracco a Madeira. Inoltre, un altro passeggero si è ammalato di Covid-19, e a causa della grave sintomatologia è stato trasportato in elicottero all’ospedale. “La crociera era maledetta fin dall’inizio, è stata afflitta da un problema dopo l’altro. All’inizio erano piccole cose, come le scorte di cibo e bevande che scarseggiavano, il wi-fi che non funzionava, o il cambio di itinerario. Ma poi è arrivato anche il Covid. Ci mancava solo questo incidente”, ha raccontato un altro ospite al Daily Mail.