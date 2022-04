Will Smith, le dimissioni dall’Academy dopo lo schiaffo nella notte degli Oscar

Domenica il popolare attore aveva schiaffeggiato in diretta il comico Chris Rock per “punirlo” della sua battuta ai danni della moglie.

Ora si è scusato con tutti e ha presentato le sue dimissioni: accetterà tutte le conseguenze del suo gesto, ha detto.

L’ha fatta grossa Will Smith. Se n’è reso conto e adesso, dopo il plateale gesto nella notte degli Oscar, è arrivato per lui il momento di affrontare le conseguenze. Il mondo dello spettacolo vive spesso di provocazioni, ma quella manata in pieno volto a Chris Rock ha superato la linea rossa del consentito. Troppo eccessivo uno schiaffone in faccia, anche se per una battuta irriverente sull’alopecia della moglie Jada Pinkett.

Smith, premiato con la statuetta degli Oscar per la sua interpretazione in “King Richard”, ha infatti riconosciuto di aver oscurato col suo gesto gli altri vincitori del premio.

Così, dopo essersi scusato col comico e gli altri vincitori, l’ex principe di Bel-Air ha pensato di dover dare le sue dimissioni dall’Academy degli Oscar. Lo ha comunicato l’attore in persona attraverso una nota pubblicata su Variety. Alla base delle dimissioni, neanche a dirlo, lo schiaffo di domenica scorsa che ha macchiato il suo trionfo personale. Smith ha spiegato di essere pronto a accettare «qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata».