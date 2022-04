Fuga di gas in appartamento: una donna morta tra le fiamme

Morta per un incendio causato da una fuga di gas una donna nella zona di Padova. Le forze dell’ordine indagano per stabilire cause e responsabili.

Tragedia a Ponte San Nicolò, cittadina vicina Padova, dove oggi pomeriggio intorno alle ore 13 una donna, C.T. di 35 anni, è morta in seguito a un incendio scoppiato in un appartamento dovuto a una fuga di gas.

Non ancora chiara la dinamica dell’incidente, il magistrato Sergio Dini e il nucleo investigativo dei carabinieri sono al lavoro per scoprirne le cause. Non si esclude un gesto disperato da parte di qualcuno che ha coinvolto la vittima ma anche un tentativo di omicidio.