“Passate dopo che vi faccio un regalo”: macellaio ruba elettricità, poi cerca di corrompere i carabinieri

Si era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Una volta scoperto, l’uomo ha giocato la carta della disperazione.

Ma non ha avuto successo ed è stato denunciato dalle forze dell’ordine.

“Passate dopo che vi faccio un regalo”. Era alle strette e ha cercato di giocare la carta della corruzione. Ma gli è andata male. È successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un macellaio ha cercato di corrompere carabinieri e dipendenti Enel.

Il contatore della sua macelleria non segnava consumi. La cosa ha insospettito e fatto scattare i controlli, durante i quali carabinieri e tecnici dell’Enel si sono accorti che il negozio consumava, eccome. Hanno scoperto che, grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica, il macellaio aveva rubato energia per oltre 26 mila euro.

A quel punto il titolare, un uomo di 37 anni, vistosi alle strette ha tentato il tutto per tutto. Così ha cercato di corrompere agenti e tecnici chiedendo loro di chiudere un occhio in cambio di un “regalo”. In tutta risposta i militari lo hanno arrestato per furto di energia elettrica e tentata corruzione. Adesso il macellaio si trova ai domiciliari.