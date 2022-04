Rapina violenta a coppia d’anziani: fermato uno dei banditi, si cercano i complici

Il colpo è avvenuto la scorsa estate. Identificato e arrestato dai carabinieri uno dei tre banditi che si erano introdotti in casa.

Hanno picchiato una coppia di anziani inermi per farsi dare il loro denaro, poi sono fuggiti.

Erano i primi tempi della scorsa estate. A Foligno una coppia di anziani, marito e moglie, stava guardando la tv in casa. Tutto tranquillo finché due rapinatori a volto coperto non hanno fatto irruzione mentre un complice rimaneva fuori a fare da palo. I due anziani non hanno opposto alcuna resistenza. Ma i criminali non hanno esitato a malmenarli per intimorirli e farsi consegnare il denaro e gli oggetti preziosi che tenevano in casa.

La fuga dei criminali dopo le botte

In quella abitazione di ricchezza però non ce n’era granché. Solo a quel punto i malviventi se ne sono andati portando con sé un magro bottino: i portafogli delle due vittime, contenenti ben pochi soldi. Malgrado lo spavento e le ferite, l’anziana coppia riusciva ad avvertire i figli di quanto era accaduto e a segnalare la rapina alle forze dell’ordine.

E adesso, al termine delle indagini, i carabinieri di Foligno sono riusciti a identificare uno dei tre autori del colpo. Si tratta di un giovane del posto. I militari lo hanno arrestato e denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto. Ora si cercano gli altri due banditi. Solo gli ultimi tra i tanti criminali che cercano ai approfittarsi della fragilità degli anziani per derubarli.