Il pesce d’aprile di Elio Vito che ha fatto scoppiare un terremoto in politica

Il deputato ha postato un tweet in cui ha annunciato:«Oggi sono uscito da Forza Italia e ho chiesto di aderire al Partito Democratico»

È bastato un tweet a scatenare il panico nel mondo della politica:«Oggi sono uscito da Forza Italia e ho chiesto di aderire al Partito Democratico». Le parole di Elio Vito, deputato di lungo corso, ex capogruppo ed ex ministro di Forza Italia apparivano come la fine di un percorso politico tormentato, in cui il parlamentare è entrato spesso in conflitto con il proprio gruppo.

Tant’è che diversi colleghi, che non hanno fatto caso al calendario, non si sono lasciati sconvolgere più di tanto dalla sua scelta. Poi, però, il colpo di scena, ossia l’annuncio del pesce d’aprile. Vito ha scritto, più tardi, in merito al tweet in questione:«Un pesce d’aprile, sì. Forse il più riuscito della storia della politica», tant’è che è scoppiato un terremoto: «Mi hanno chiamato colleghi e giornalisti. Ma è solo uno scherzo, un modo per dimostrare di essere politicamente vivo e anche un modo per rispondere a chi da tempo mi chiede se prima o poi lascerò veramente FI».

Qualcuno gli ha chiesto se lo farà davvero e lui ha replicato di non aver ancora «deciso cosa farò da grande, forse lo dovrebbe fare anche Forza Italia», lanciando una frecciata al suo partito. Non a caso ha replicato al capogruppo Fi alla Camera, Paolo Barelli, che gli stava domandando spiegazioni su quella decisione, con un chiaro:«Vi piacerebbe...»