Pestaggi e rapine a opera di baby gang, fermate 13 persone

Violenza e furti organizzati da un gruppo di ragazzi di Monza, molti di questi sono minorenni. Le vittime avevano paura a denunciare per paura di ulteriori ripercussioni.

Aggressioni, pestaggi e furti organizzati dal branco. Era questa la maniera di agire un gruppo di 13 persone, molte delle quali minorenni, che agivano nei pressi di Monza e che sono finiti sotto l’attenzione delle forze dell’ordine. La Procura di Monza ha emesso un avviso di garanzia per tre individui identificati come i responsabili della gang.

Le aggressioni causavano gravi ferite alle vittime le quali spesso non denunciavano per paura di ulteriori ripercussioni. Le motivazioni della violenza partivano da futili giustificazioni come il rifiuto di offrire una sigaretta o un cocktail oppure uno sguardo non gradito. Chi cercava di difendere le vittime diventava a sua volta un bersaglio.

VIOLENZA NELLA ZONA DELLA MOVIDA

I fatti contestati sono avvenuti tra agosto e settembre del 2021 nel centro storico della città, zona di movida nel week end. A raccontare gli episodi diversi testimoni che hanno spiegato cosa accadeva al comando provinciale dei carabinieri di Monza. “Episodi di violenze e pestaggi, in cui gli indagati, di età compresa fra 15-20 anni, agendo a piccoli gruppi, talvolta armati di tirapugni e bottiglie di vetro, si scagliavano contro la vittima, circondandola e colpendola ripetutamente” spiegano i carabinieri.