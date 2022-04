Picchiata e violentata mentre fa una passeggiata lungo il fiume

Una donna di 60 anni era stata picchiata e violentata l’11 febbraio scorso mentre stava facendo una passeggiata lungo il fiume

I carabinieri di Cesenatico (Forlì-Cesena) hanno fermato un uomo considerato l’autore di un’aggressione e di uno stupro ai danni di una donna di 60 anni.

L’episodio è occorso l’11 febbraio scorso. Da quanto si apprende, la donna stava facendo una passeggiata lungo la foce del Rubicone, quando un uomo l’ha picchiata e violentata.

I carabinieri hanno individuato l’indagato, un marocchino, e lo hanno rintracciato lo scorso 26 marzo in un comune sito in provincia di Verona. Dopo la convalida del fermo, l’uomo è stato condotto in carcere.