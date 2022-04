Si finge 30enne per potersi sposare, ma in realtà è una ragazza di 15 anni

Una storia incredibile in cui lei ha 15 anni ma finge di averne 30, mentendo anche al suo fidanzato. La ragazza è stata denunciata e dovrà rinunciare al matrimonio.

Si era finta una donna di 30 anni ma in realtà era minorenne e di anni ne aveva appena 15, l’incredibile bugia è venuta fuori quando si è recata all’anagrafe in una cittadina in provincia di Bergamo per sposarsi insieme al suo compagno.

Lui è un piccolo imprenditore locale, lei una libera professionista. Volevano convolare a nozze, ma la ragazza gli aveva nascosto la sua vera età e utilizzato dei documenti falsi. L’impiegato del comune davanti al quale si erano recati per le pubblicazioni si era insospettito non solo per l’aspetto molto giovanile di lei, ma anche perché le banche dati affermavano che di anni ne avesse addirittura cinquanta.

“È un caso di omonimia – aveva affermato la giovane -. Quella è mia zia, è nata nel mio stesso giorno e nello stesso paese, ma 15 anni prima. Succede spesso che ci scambino“. L’impiegato però non ha creduto alla bugia e chiesto alla coppia di tornare il giorno dopo per sistemare le carte.

MATRIMONIO ANNULLATO

A quel punto ha avvisato la polizia che ha potuto accertare che questa fantomatica zia non esisteva e chiesto alla ragazza di mostrare i reali documenti. Dopo una serie di tentativi, la donna ha dovuto cedere e raccontare la verità ovvero che avesse in realtà solo 15 anni.

Stupito anche il futuro marito che non sapeva nulla e che ha continuato a credere a ciò che gli raccontava la ragazza. La carta d’identità falsa è stata sequestrata e la donna denunciata a piede libero per contraffazione di documento, false dichiarazioni, tentata truffa a pubblico ufficiale. La coppia ovviamente non potrà sposarsi finché non i documenti non saranno regolarizzati e la posizione della ragazza definita.