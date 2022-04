Litiga coi vicini per l’ascensore: si fa costruire una scala abusiva, ma arriva la polizia

Una soluzione creativa, ma fuori legge: il proprietario dell’appartamento è stato denunciato per occupazione del suolo pubblico.

Alla base della scala a chiocciola un blocco di cemento che occupava i posteggi degli altri condomini.

Talvolta la vita condominiale rischia di diventare un inferno, tra liti e ripicche. Ma questa volta un uomo a Catania ha cercato di risolvere la cosa in maniera creativa. Litigava coi condomini per l’uso dell’ascensore. E allora ha pensato di aggirare letteralmente il problema. Non volendo incontrare i condomini né in ascensore né sulle scale, si è fatto costruire una scala propria, del tutto abusiva, collegata al suo appartamento. Si è fatto così montare una scala a chiocciola affacciata direttamente sul balcone della sua abitazione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso?

Ma con ogni probabilità la mossa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso facendo definitivamente infuriare i vicini. Sono perciò partite le denunce. E quando è arrivata la polizia si è trovata davanti a un ingresso folkloristico: una struttura esterna in ferro protetta da una griglia, rapidamente montabile. A fare da base a terra un blocco di cemento che però toglieva spazio ai parcheggi delle auto degli altri condomini.

Poco importa che il proprietario avesse cercato di abbellire quell’antiestetica scala con la foglia di fico delle piante rampicanti. Oltre a deturpare la facciata del palazzo condominiale, aveva anche occupato abusivamente la strada pubblica. Adesso infatti l’uomo dovrà rispondere, tra le altre cose, di occupazione del suolo pubblico.