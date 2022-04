Bimba di cinque anni scomparsa da ieri sera: si cerca nei boschi

Una bimba di cinque anni è scomparsa ieri sera in provincia di Campobasso, da una casa nella frazione di Fonte San Pietro a Sant’Angelo Limosano.

Le ricerche si stanno concentrando nei boschi adiacenti, sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. I vigili del fuoco sono sul posto con nuclei cinofili e droni mentre un elicottero del reparto volo di Pescara sorvola la zona.

La piccola scomparsa si chiama Nicole, la notizia della sua sparizione ha sconvolto tutti in paese. Al momento non è chiaro cosa possa essere accaduto. Forse la piccola è uscita davanti a casa, e, in pochi attimi si è smarrita nella campagna intorno alla casa. La giornata è molto fredda, la neve caduta ha reso il terreno molto scivoloso e fangoso.

Il governatore del Molise

“Siamo in apprensione ma abbiamo degli ottimi investigatori e quindi siamo anche fiduciosi. Attendiamo di capire cosa è successo ma intanto è stato allertato il comitato di coordinamento di sicurezza e abbiamo messo a disposizione i nostri volontari e le associazioni di protezione civile”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos il governatore del Molise Donato Toma

Ritrovata la piccola Nicole

Secondo quanto si apprende, la piccola Nicole è stata trovata e sta bene. La bimba è stata individuata vicino a un campo sportivo nel comune, poco lontano da casa.