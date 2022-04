Il neomelodico Famao si fa pagare maxi ingaggio ma non si presenta alla festa: indagato per truffa

Il cantante neomelodico Angelo Famao ha dato buca alla festa per cui aveva ricevuto un congruo cachet. I fatti sono di un po’ di tempo fa quando una signora lo aveva ingaggiato per la festa della figlia disabile a cui voleva fare una sorpresa

Angelo Famao, cantante neomelodico, non si è presentato a una festa per cui aveva ricevuto un lauto cachet, e adesso è indagato per truffa.

La vicenda risale a un po’ di tempo fa, quando una donna di Ferentino (Frosinone) lo aveva ingaggiato per la festa di compleanno della figlia, disabile, per farle una sorpresa. Dato che la madre della ragazza sapeva che la figlia andava matta per il cantante, la donna ha contattato un’agenzia.

Dopo aver concordato il cachet, il titolare dell’agenzia aveva detto alla signora che il cantante sarebbe giunto alla festa improvvisamente, proprio per fare una grande sorpresa alla ragazzina, che amava la sua musica.

Ma il giorno del compleanno, la donna, molto felice, era in attesa dell’arrivo del cantante all’improvviso. Purtroppo però, lì il cantante non è mai arrivato e la serata è terminata con una grossa delusione. Peccato, però, che la signora aveva già speso 3mila euro per l’ingaggio del cantante.

E a quel punto voleva i soldi indietro, ecco perché tramite il legale Antonio Ceccani ha denunciato i fatti. Il cantante avrebbe detto che non era colpa sua ma dell’agenzia che avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che lui avesse già quella data impegnata con un altro evento.

L’agenzia, invece, avrebbe raccontato che il cantante sapeva bene che la data era stata stabilita, ecco perché per quel giorno non avrebbe dovuto assumersi ulteriori impegni. Quel che però è sicuro è che oltre alla delusione della ragazza di non poter vedere il cantante, c’è stato anche il fatto di aver perso soldi invano.