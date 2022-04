Stalking e violenze alla moglie da 20 anni, arrestato 49enne

L’uomo ha violato il divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. È accaduto a Barlassina, in provincia di Monza

Un 49enne di Barlassina, in provincia di Monza, è finito ai domiciliari dopo l’arresto da parte dei carabinieri, per aver stalkerato e picchiato la sua ex moglie, una donna di 46 anni.

L’uomo avrebbe dovuto rispettare il divieto di avvicinamento a cui era sottoposto, ma non lo ha fatto. Il 49enne è un operaio con precedenti, e da quanto si apprende, dall’inchiesta è emerso che l’uomo continuava a perseguitare la 46enne che, dopo aver subìto 20 anni di violenze aveva trovato la forza di denunciarlo.

Nello specifico, l’uomo la pedinava, minacciava, era arrivato anche a introdursi nella sua abitazione, l’aveva assalita e picchiata, nonostante a volte ci fosse anche il loro figlio, un minore. L’uomo proseguiva anche nell’inviarle messaggi offensivi e di tipo sessuale. Ora l’uomo è agli arresti domiciliari e si attende il processo.