In aereo senza indossare mascherina: EasyJet e British Airways rimuovono 500 voli in 72 ore per i contagi

Le compagnie aeree EasyJet e British Airways hanno dovuto provvedere alla cancellazione di quasi 500 voli tra il 2 e il 4 aprile 2022, per via dei contagi Covid diffusi soprattutto tra piloti e assistenti di volo.

Dovrebbero essere cancellati anche altri voli nel corso di questa settimana. Tutto questo si sta verificando nei giorni in cui le compagnie aeree inglesi stanno rimuovendo l’obbligo di indossare la mascherina per passeggeri su voli interni e tra Paesi europei.

Sabato EasyJet e British hanno rimosso circa un centinaio di voli ciascuna, mentre il giorno dopo EasyJet ha cancellato altri 139 voli, e British ne ha rimossi 91. Per oggi si prevede la cancellazione da parte della compagnia low cost inglese circa 81 voli, mentre British 54.

Come riporta Il Corriere, per la EasyJet si tratta di cancellazioni inerenti il 90% dei voli da e per l’Inghilterra, mentre il 10% coinvolge il resto dei Paesi europei.

Un portavoce di EasyJet ha detto, in merito alle cancellazioni dei voli, che «a causa dell’alto tasso di contagi da Covid-19 in tutta Europa, EasyJet, come la maggior parte delle aziende, sta registrando un numero di dipendenti in malattia maggiore del solito. Per limitarne l’impatto abbiamo attivato la turnazione dell’equipaggio supplementare. Tuttavia, dato l’elevato numero di risorse in malattia, parallelamente abbiamo deciso anche di procedere con alcune cancellazioni preventive, in particolare su quei voli operati con più frequenze al giorno, in modo da limitare il più possibile i disagi, per i quali ci scusiamo».

Il portavoce chiosa spiegando che l’azienda ha provveduto a contattare i clienti e a informarli in merito alle «opzioni a loro disposizione, che includono la riprenotazione su un volo alternativo, la ricezione di un voucher o un rimborso completo».