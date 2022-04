Pensionata scambia un’opera d’arte per una giacca e la ruba in un museo

Si tratta dell’opera “Old Masters”, realizzata dall’artista catalano Oriol Villanova. L’opera è in esposizione al Museo Picasso di Parigi

Una donna ha rubato un’opera d’arte al Museo Picasso di Parigi, credendo che si trattasse di una normale giacca, che i visitatori del museo possono indossare liberamente.

Nello specifico si tratta dell’opera “Old Masters”, realizzata da Oriol Villanova, artista catalano. A rubarla è stata una donna di 72 anni, che una volta rientrata nella propria abitazione ha anche contattato una sarta per far sistemare la giacca.

L’opera, infatti, consiste in una giacca blu, appesa a un gancio, che nelle tasche contiene alcune cartoline da sfogliare e che è in esposizione al Museo Picasso di Parigi. L’8 marzo, nonostante si fossero accorti che l’opera era sparita, hanno eseguito una segnalazione ma non sono riusciti a risalire subito al responsabile del furto perché l’allerta non è mai partita in quanto mai attivata.

Ma due settimane dopo il furto, la pensionata è tornata di nuovo al museo come se non fosse accaduto nulla e gli agenti della sorveglianza l’hanno bloccata. La donna non era conscia di ciò che aveva fatto perché da amante dell’arte non avrebbe mai potuto rubare alcuna opera. La cosa non ha avuto chissà quali conseguenze, ma una vicina della donna afferma che l’anziana non sarebbe del tutto in possesso delle proprie facoltà mentali.