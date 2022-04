Esce dalla concessionaria con una Ferrari e si schianta dopo tre chilometri

La splendida vettura era appena stata acquistata, una Ferrari 488. La foto è finita sull’account twitter della polizia inglese.



L’incidente è accaduto il 1 di aprile ma purtroppo non si è trattato di un pesce. La macchina ha un valore di 300mila euro.

La Ferrari 488 si è andata a schiantare poco dopo aver lasciato la concessionaria e secondo l’account Twitter della Derbyshire Roads Policing Unit, il conducente aveva acquistato la 488 al mattino e dopo appena 2 miglia (3,2 chilometri) è schiantato e la parte anteriore è andata distrutta.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, dalle foto pubblicate sembrerebbe che l’auto sia stata ‘schiacciata’ da un mezzo più grande, ad esempio un Suv, oppure addirittura un grosso camion. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, solo il portafoglio del proprietario risentirà particolarmente di questa brutta ‘avventura’. La Ferrari 488, sul mercato ha un prezzo che parte da circa 300mila euro

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022