Getta in strada bocconi imbottiti di ferro per i cani, denunciato 60enne per maltrattamento animali

Dopo mesi di denunce e di indagini è stato individuato dai carabinieri. E dopo la perquisizione dei carabinieri è arrivata una denuncia.

I militari adesso cercheranno di capire le motivazioni del gesto.

Erano mesi che qualcuno a Catania spargeva per la città bocconi di würstel imbottendoli di chiodi e pezzi di ferro. E i proprietari di cani erano comprensibilmente in apprensione. Temevano infatti che le loro bestiole potessero ingoiarsene uno. Così erano piovute numerose denunce e segnalazioni di bocconi pieni di fil di ferro, chiodi, graffette, ami. Si trovavano un po’ ovunque: nelle aiuole, in strada, sui marciapiedi del centro.

Imbottiva i würstel di chiodi, fili di ferro, ami, graffette

I carabinieri hanno fatto partire le indagini, analizzando molte telecamere di sorveglianza. Finché non hanno individuato un uomo sulla sessantina che passeggiava in via Vittorio Veneto lasciandosi scivolare dalle mani un pezzo di würstel a lato di un’aiuola. Uno di questi bocconi era stato poi ingerito da un cagnolino al guinzaglio. Fortunatamente, malgrado i dolori e lievi lesioni intestinali, il cane era riuscito a espellere i pezzi di ferro del würstel “avvelenato” senza gravi conseguenze.

I militari hanno poi avvicinato l’uomo, di 61 anni, mentre sedeva su una panchina della zona. Successivamente i carabinieri perquisivano la sua abitazione. Qui trovavano il materiale usato presumibilmente per imbottire i bocconi, oltre ai vestiti filmati dalle telecamere. Non sono ancora note le motivazioni del comportamento. Per il momento il 61enne è stato denunciato per maltrattamento di animali.