Cavallo irrompe in un supermarket, fa un giro per gli scaffali e va via: paura tra i clienti [VIDEO]

Il cavallo ha cominciato ad aggirarsi tra le casse del supermercato, poi si è fermato nel parcheggio prospiciente

Vedere un cavallo in un supermercato è un qualcosa di a dir poco insolito, eppure è accaduto davvero. Il curioso episodio si è verificato a Ittiri, in provincia di Sassari, un paio di giorni fa.

Il cavallo si è introdotto nel supermercato, si è fatto un giro tra gli scaffali ed è uscito dopo essere passato dalle casse. I clienti si sono un po’ spaventati, anche se l’animale è sembrato molto calmo, e si è allontanato senza conseguenze, attraversando la porta d’uscita.

Il cavallo si è poi fermato nel parcheggio prospiciente il supermercato, e poi è andato via. Secondo quanto racconta L’Unione Sarda, il cavallo è di un giovane allevatore dei dintorni ed era fuggito, ma dato che è abituato ad avere a che fare con l’essere umano non si è imbizzarrito, neppure quando il supermercato era più affollato. In seguito, l’animale è tornato dal suo allevatore.