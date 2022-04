La piccola Nicole sparita e ritrovata 12 ore dopo: madre sotto inchiesta per abbandono

Gli inquirenti stanno investigando sulla madre 24enne, che ha dato l’allerta dopo un’ora rispetto al momento in cui la figlia era sparita

È finita nel registro degli indagati la mamma di Nicole del Gobbo, bimba di 5 anni sparita ieri per 12 ore dalla sua abitazione sita a Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. Da quanto riporta LaPresse, la madre della bambina, 24 anni, sarebbe sotto inchiesta per omessa custodia e abbandono di minore, in quanto “atto dovuto”.

Gli inquirenti starebbero quindi valutando la posizione della madre, casalinga, che ha dato l’allerta dopo un’ora dal momento in cui è sparita sua figlia, ossia le ore 21:30 e 22. Da quanto ricostruito, in quell’ora, la donna ha cercato la figlia sia dentro l’abitazione sia all’esterno, senza successo. La bambina avrebbe accostato una sedia alla finestra la cui altezza è pari a un metro e mezzo relativamente al pavimento, e in seguito l’avrebbe aperta scavalcando e allontanandosi all’esterno, dopodiché è scomparsa.

I carabinieri hanno sentito la madre della bambina e la donna avrebbe confermato la prima versione data quando ha sporto denuncia, ossia che stava dando il biberon al figlio minore, che ha due anni, nella camera affianco e di non essersi resa conto che la bambina si era allontanata dalla finestra, che in seguito ha ritrovato aperta.

Gli investigatori stanno visualizzando anche le immagini dei soccorsi e delle videocamere di sorveglianza del comune di Limosano (Campobasso), luogo in cui la famiglia aveva passato la serata sabato scorso, e dove il padre si era trattenuto mentre moglie e figli erano rientrati a casa intorno alle ore 21.

Ieri hanno dimesso Nicole dall’ospedale Cardarelli di Campobasso, ed è in buone condizioni. L’hanno ascoltata di nuovo dopo la testimonianza acquisita lunedì pomeriggio, sempre nella pediatria dell’ospedale.

La bambina avrebbe confermato di essere andata via di sua sponte a seguito del rimprovero della mamma che voleva che sistemasse i giocattoli. Nicole avrebbe detto di aver scavalcato la finestra al piano terra della casa aiutandosi con una sedia e di essersi allontanata, nel freddo della notte, percorrendo una strada sterrata che si slega per più di un km fino a raggiungere un’area in cui il terreno è interessato da un avvallamento, una sorta di dirupo.

I soccorritori l’hanno rinvenuta lì, in piedi tra i rovi, che presentava qualche leggero graffio e non dava nessun segno di ipotermia.